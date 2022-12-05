Ван Галь проигрывал на чемпионатах мира только Аргентине

Нынешний рулевой сборной Нидерландов Луи ван Галь потерпел всего одного поражение на чемпионатах мира, в которых принимал участие в качестве главного тренера. Это произошло в 2014 году, когда «оранжевые» под его руководством уступили в ½ финала мундиаля.

Стоит отметить, что в том матче Нидерландам противостояла сборная Аргентины. Игровое время встречи завершилось вничью, а в серии пенальти точнее оказались южноамериканские футболисты. Пока это единственная неудача Луи на чемпионатах мира. Он провел 11 поединков, в которых добыл девять побед, один раз сыграл вничью и потерпел одно фиаско.

Нидерланды сыграют против Аргентины в ¼ финала мундиаля-2022. Матч пройдет 9 декабря.