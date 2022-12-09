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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Депай: «Я никогда раньше не участвовал в серии пенальти, надеюсь, нам удастся победить за 90 минут»

09 Декабря 2022 • 10:43 Комментировать
Нидерланды
...
Аргентина
Через 9 ч. 54 мин.

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай надеется, что его команда сможет одержать победу в четвертьфинале чемпионата мира над Аргентиной в основное время. Ранее в карьере форвард «Барселоны» никогда не был участником серии пенальти.

«Я никогда раньше не участвовал в серии пенальти. Мы являемся профессионалами и должны быть готовы к любому сценарию. Надеюсь, нам удастся победить за 90 минут основного времени», – заявил Депай на пресс-конференции.

Напомним, что матч между Нидерландами и Аргентиной состоится уже сегодня. Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.

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Барселона Сборная Аргентины Мемфис Депай сборная Нидерландов
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НИДЕРЛАНДЫ АРГЕНТИНА
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