Депай: «Я никогда раньше не участвовал в серии пенальти, надеюсь, нам удастся победить за 90 минут»

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай надеется, что его команда сможет одержать победу в четвертьфинале чемпионата мира над Аргентиной в основное время. Ранее в карьере форвард «Барселоны» никогда не был участником серии пенальти.

«Я никогда раньше не участвовал в серии пенальти. Мы являемся профессионалами и должны быть готовы к любому сценарию. Надеюсь, нам удастся победить за 90 минут основного времени», – заявил Депай на пресс-конференции.

Напомним, что матч между Нидерландами и Аргентиной состоится уже сегодня. Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.