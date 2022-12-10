Фердинанд - о матче Нидерланды - Аргентина: «Захватывающее зрелище, это и есть футбол»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о матче ¼ финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины.

«Захватывающее зрелище. Масса эмоций за один вечер. Это и есть футбол. Аргентина двигалась уверенно, но затем произошел тактический сдвиг от соперника. Было впечатление, что они готовы выбросить полотенце, но ситуация изменилась. В этом поединке было много моментов, которые сделали его фантастическим», - передает слова эксперта BBC Sport.

Аргентина победила Нидерланды в серии пенальти – 4:3. Игровое время завершилось вничью со счетом 2:2.

В полуфинале Месси и компания сыграют против хорватов.