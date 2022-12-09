Фред: «Хочу увидеть слёзы Месси после полуфинала с Бразилией»

Бразильский полузащитник Фред, который выступает за английский «Манчестер Юнайтед», хотел бы увидеть в полуфинале чемпионата мира – 2022 поединок между сборными Бразилии и Аргентины.

«Хочу полуфинал Бразилия – Аргентина. Мне хочется увидеть смятение, потрясающую игру Неймара и слезы Месси», - передает слова футболиста издание Globo Esporte.

Аргентина и Бразилия сегодня, 9 декабря, поборются за выход в ½ финала мундиаля. «Альбиселесте» встретятся со сборной Нидерландов, а «селесао» будет противостоять национальная команда Хорватии.

Финал турнира запланирован на 18 декабря.