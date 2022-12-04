Месси рассказал, кто даёт ему дополнительную мотивацию на ЧМ-2022

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси пообщался с представителями СМИ после победы над командой Австралии в первом раунде плей-офф чемпионата мира – 2022. Южноамериканцы выиграли со счетом 2:1, один из голов в активе Лео.

«Наконец-то мои дети узнали, что такое чемпионат мира по футболу. Они заставляют меня наслаждаться турниром еще сильнее. Очень волнующе наблюдать за тем, как они все это проживают. От старта и до конца матча я думаю о них», - передает слова 35-летнего голеадора Tyc Sports.

В четвертьфинале мундиаля Аргентина встретится с командой Нидерландов. Матч состоится 9 декабря и начнется в 22:00 мск.