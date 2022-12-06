Источник: ПСВ захочет получить за Гакпо больше, чем 50 миллионов евро

Вполне вероятно, что ПСВ захочет заработать на продаже своего лидера Коди Гакпо больше, чем 50 миллионов евро. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему нидерландцу проявляют мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед», который, по информации Daily Mail, готов заплатить за трансфер Гакпо порядка 58 миллионов евро.

Действующий контракт нападающего с ПСВ рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 45 миллионов евро.

Отметим, что в составе своей национальной команды Гакпо достаточно успешно выступает на чемпионате мира, который сейчас проходит в Катаре. В четырёх проведённых матчах вингер сумел отметиться тремя забитыми мячами.

В четвертьфинале мундиаля «оранжевым» будет противостоять сборная Аргентины. Эта игра состоится 9 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.