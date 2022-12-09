Кержаков оценил расклад сил в матче Нидерланды - Аргентина

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России, а ныне футбольный тренер Александр Кержаков высказался о предстоящем матче Нидерланды - Аргентина в четвертьфинале чемпионата мира.

«У Нидерландов неплохие шансы против Аргентины. Они молодые, быстрые, поэтому при переходе из обороны в атаку у них может что-то получиться. Аргентина не является фаворитом», - передает слова Кержакова «Спорт-экспресс».

Матч между Нидерландами и Аргентиной состоится в пятницу, 9 декабря, начало – 22:00 мск. Команда, победившая в этой встрече, сыграет в полуфинале против Хорватии или Бразилии.