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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сенников: «Аргентина не так убедительна, как Бразилия»

08 Декабря 2022 • 22:07 Комментировать
Хорватия
...
Бразилия
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Через 19 ч. 35 мин.

Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников порассуждал о завтрашних матчах на чемпионате мира в Катаре. Напомним, завтра на мундиале в рамках четвертьфиналов встретятся сначала команды Бразилии и Хорватии, а чуть позже – Аргентины и Нидерландов.

И если первая пара, по мнению Сенникова, практически очевидна, то во второй не всё так однозначно, как кажется на первый взгляд.

«Аргентина не так убедительна, как Бразилия. И пусть голландцы и не показывают яркого футбола, но у них опытный тренер Луи ван Гал, который знает, как готовить команду на длительный этап», - цитирует его Rusfootball.info.

Стартовый свисток встречи бразильцев и хорватов прозвучит в 18:00 по московскому времени, а сборные Аргентины и Нидерландов выйдут на поле четыре часа спустя – в 22:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Аргентины Дмитрий Сенников
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ХОРВАТИЯ БРАЗИЛИЯ
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