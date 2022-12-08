Сенников: «Аргентина не так убедительна, как Бразилия»

Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников порассуждал о завтрашних матчах на чемпионате мира в Катаре. Напомним, завтра на мундиале в рамках четвертьфиналов встретятся сначала команды Бразилии и Хорватии, а чуть позже – Аргентины и Нидерландов.

И если первая пара, по мнению Сенникова, практически очевидна, то во второй не всё так однозначно, как кажется на первый взгляд.

«Аргентина не так убедительна, как Бразилия. И пусть голландцы и не показывают яркого футбола, но у них опытный тренер Луи ван Гал, который знает, как готовить команду на длительный этап», - цитирует его Rusfootball.info.

Стартовый свисток встречи бразильцев и хорватов прозвучит в 18:00 по московскому времени, а сборные Аргентины и Нидерландов выйдут на поле четыре часа спустя – в 22:00.