Френки де Йонг: «Мы без понятия, как остановить Месси»

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг поделился ожиданиями от четвертьфинала чемпионата мира с Аргентиной. В этом матче хавбек «Барселоны» встретился со своим бывшим одноклубником в лице Лионеля Месси, с которым играл в одной команде с 2019 по 2021 год.

«Мы не переписывались с Месси по поводу матча, я не планирую этого делать. Мы увидимся друг с другом в пятницу. Знаем ли мы, как его остановить? Пожалуй, что нет. Я знаю Лионеля, но без понятия, как его остановить. Месси делал разницу на поле на протяжение 15 лет, никто до сих пор не придумал рабочего способа, как с ним справиться», – цитирует де Йонга NOS.