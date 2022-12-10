Месси недоволен работой судьи матча Нидерланды - Аргентина

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси остался недоволен работой главного рефери Антонио Матеу Лаоса, обслуживавшего четвертьфинальный матч чемпионата мира – 2022 против команды Нидерландов.

«Я разгневан, ведь все не должно было завершиться подобным образом. Мне не хочется говорить о работе арбитра. Нам было страшно во время матча, ведь мы понимали, что это за судья. ФИФА должна оценить его работу. Он не соответствует такому высокому уровню», - передает слова 35-летнего игрока Tyc Sports.

Напомним, что в матче сборных Аргентины и Нидерландов Лаос показал 15 желтых карточек.

«Альбиселесте» одолели «оранжевых» в серии пенальти и вышли в полуфинал, где сыграют против хорватов.