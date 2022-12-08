​Скалони рассказал, почему не играет Дибала

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони на пресс-конференции сказал несколько слов насчёт Пауло Дибалы. 29-летний нападающий пока что не выходил на поле в матчах чемпионата мира – 2022.

«У Дибалы всё в порядке, просто у нас пока ещё не было подходящей возможности, чтобы его выпустить. У нас есть 26 футболистов, и мы стараемся задействовать тех, кто способен адаптироваться к происходящему в игре в конкретный момент», - сказал Скалони журналистам.

В пятницу, 9 декабря, сборная Аргентины сыграет против Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира.