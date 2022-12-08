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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Скалони рассказал, почему не играет Дибала

08 Декабря 2022 • 18:33 Комментировать (1)
Нидерланды
...
Аргентина
09.12 22:00

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони на пресс-конференции сказал несколько слов насчёт Пауло Дибалы. 29-летний нападающий пока что не выходил на поле в матчах чемпионата мира – 2022.

«У Дибалы всё в порядке, просто у нас пока ещё не было подходящей возможности, чтобы его выпустить. У нас есть 26 футболистов, и мы стараемся задействовать тех, кто способен адаптироваться к происходящему в игре в конкретный момент», - сказал Скалони журналистам.

В пятницу, 9 декабря, сборная Аргентины сыграет против Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Лионель Скалони Пауло Дибала
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НИДЕРЛАНДЫ АРГЕНТИНА
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Комментарии (1)
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ARTUR
08 Декабря 2022 в 18:35
Дибалв у него джокер ))
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