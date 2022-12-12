Нопперт боится, что больше не сыграет за сборную Нидерландов

Андрис Нопперт, голкипер нидерландской сборной, с тяжелым чувством заканчивал матч со сборной Аргентины - и не только по причине поражения, а также в силу того, что для него тот матч может оказаться последним в сборной. Голкипер «Херенвена» знает, что новым тренером сборной станет Рональд Куман, и он не уверен в том, что Куман будет прибегать к его услугам.

- Возможно, это был мой последний матч за сборную. Это первое о чем я подумал после игры. Вы знаете, я благодарен ван Галю за это приглашение. Я исполнил свою мечту. С другим тренером, наверное, такой возможности не было бы, - цитирует слова Нопперта ITASportPress.