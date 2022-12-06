Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция 3
Польша Польша 1
1/8 финала
Англия Англия 3
Сенегал Сенегал 0
1/8 финала
Япония Япония 1
Хорватия Хорватия 1
1/8 финала
Бразилия Бразилия 4
Южная Корея Южная Корея 1
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Ван Дейк рассказал, в чём сложность игры против Месси

06 Декабря 2022 • 17:58 Комментировать
Нидерланды
...
Аргентина
09.12 22:00

В пятницу сборная Нидерландов сыграет против Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира. Защитник «оранжевых» Виргил ван Дейк рассказал, в чём сложность игры против Лионеля Месси. По словам нидерландца, Месси может «отдыхать» на поле, но в нужный момент включиться и решить судьбу эпизода.

Стоит сказать, что ван Дейк ранее уже противостоял Месси в матчах «Ливерпуля» против «Барселоны».

«Сложность в том, что когда мы атакуем, Месси может отдыхать в углу поля или что-то в этом роде. Нужно всегда думать об организации защиты. Соперник может искать Месси, чтобы попытаться усложнить нам задачу на контратаке.

Но это не мой матч против Месси, и не матч Нидерландов против Месси. Это матч Нидерландов против Аргентины. Нам нужен план против команды, а не против одного игрока», - сказал ван Дейк журналистам.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Виргил Ван Дейк сборная Нидерландов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НИДЕРЛАНДЫ АРГЕНТИНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
73 мин
Марокко Марокко
Испания Испания
0
0
6.40 3.90 1.59
Видео
06.12.22 в 22:00
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
1.94 3.40 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Декабря
19:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гаврилов рассказал, какие матчи чемпионата мира ему понравились
19:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сборная Испании нанесла один удар в первом тайме матча ЧМ – худший показатель с 1966 года
19:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Биограф Месси с иронией прокомментировал скучноватый футбол в матче испанской сборной
19:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Газизову нравится футбол на чемпионате мира
18:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Только один клуб сделал предложение Роналду
18:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Авторитетное агентство дало Марокко 40 процентов победы над Испанией
18:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Марокко может повторить рекорд Камеруна для африканских сборных
18:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Президент Франции Макрон: Пройдём Англию 1
18:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Булыкин — о Рангнике в сборной Германии: «Им сейчас падать ниже некуда»
18:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Испанцы забивают уже в 24 матчах кряду
18:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Второй после Пеле: Гави начал матч плей-офф ЧМ в 18 лет
18:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Непомнящий: «Бедные корейцы, в первые 30 минут они не знали, что им делать»
18:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​В Испании удивлены решением Энрике по составу Испании
18:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бускетс повторил рекорд сборной Испании
18:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аршавин: «Поляки проиграли логично»
Все новости
Рекомендуем