​Ван Дейк рассказал, в чём сложность игры против Месси

В пятницу сборная Нидерландов сыграет против Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира. Защитник «оранжевых» Виргил ван Дейк рассказал, в чём сложность игры против Лионеля Месси. По словам нидерландца, Месси может «отдыхать» на поле, но в нужный момент включиться и решить судьбу эпизода.

Стоит сказать, что ван Дейк ранее уже противостоял Месси в матчах «Ливерпуля» против «Барселоны».

«Сложность в том, что когда мы атакуем, Месси может отдыхать в углу поля или что-то в этом роде. Нужно всегда думать об организации защиты. Соперник может искать Месси, чтобы попытаться усложнить нам задачу на контратаке.

Но это не мой матч против Месси, и не матч Нидерландов против Месси. Это матч Нидерландов против Аргентины. Нам нужен план против команды, а не против одного игрока», - сказал ван Дейк журналистам.