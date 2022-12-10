Месси находится в одном шаге от рекорда всех времён по количеству матчей на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вплотную приблизился к очередному рекорду.

Капитан аргентинцев принял участие во всех пяти поединках команды на мундиале в Катаре на данный момент – теперь на его счету 24 матча в рамках турнира за всю карьеру, как и у экс-игрока сборной Германии Мирослава Клозе. Рекорд принадлежит другому немецкому экс-футболисту Лотару Маттеусу – 25 встреч. Аргентина вышла в полуфинал, поэтому гарантированно проведёт в Катаре ещё два матча – таким образом, Месси уже совсем скоро станет единоличным рекордсменом, если выйдет на поле в обеих встречах.

В полуфинале сборная Аргентины сыграет против Хорватии. Матч состоится 13 декабря.