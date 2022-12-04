Керимов - об игре Аргентины: «Только сейчас пришёл в себя»

Футбольный комментатор и эксперт Эльвин Керимов поделился впечатлениями от игры сборной Аргентины с командой Австралии. «Альбиселесте» обыграли австралийцев со счётом 2:1 и вышли в четвертьфинал мундиаля в Катаре.

«Только сейчас пришёл в себя. Тяжело смотреть такие матчи. Австралии спасибо за смелый футбол, с Нидерландами будут большие проблемы», - написал Керимов в своём Telegram-канале. И добавил, что у главного тренера южноамериканцев Лионеля Скалони есть шесть дней, чтобы подготовиться.

Встреча сборных Нидерландов и Аргентины пройдёт 9 декабря на газоне Национального стадиона в Лусаиле. Стартовый свисток - в 22:00.