Энрике: «Испания вылетела, теперь посмотрим, что сможет сделать Аргентина»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике дал понять, что после вылета своей команды с чемпионата мира будет поддерживать на турнире Аргентину, где играет его бывший подопечный по каталонской «Барселоне» Лионель Месси.

«Что ж, мы вылетели. Теперь посмотрим, что сможет сделать Аргентина. У команды самые страстные болельщики на этом чемпионате мира», – заявил Энрике в интервью после поражения от сборной Марокко в серии пенальти на стадии ⅛ финала.

Напомним, Аргентина готовится к четвертьфиналу чемпионата мира, где в пятницу встретится со сборной Нидерландов, которую возглавляет Луи ван Галь. Матч стартует в 22:00 по московскому времени.