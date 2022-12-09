Бывший игрок сборной Нидерландов Марсиано Винк дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» перед матчем команды против Аргентины на чемпионате мира – 2022.

- Перед стартом чемпионата мира вы говорили, что команда может дойти до четвертьфинала, ожидания оправдываются?

- Если честно, результаты лучше, чем игра. На мой взгляд, мы играем слишком осторожно. Понимаю, что пока это даёт результат, но хотелось бы видеть более атакующий стиль. В Нидерландах недовольны этим, и если команда сегодня вылетит, это все вспомнят.

- Кто-нибудь из игроков Нидерландов удивил вас?

- Гакпо был шикарен на групповом этапе. Дюмфрис провел не лучший групповой этап, но выдал сумасшедший матч против США. И еще меня очень впечатляет Нопперт. В него здесь никто не верил, а он показывает хорошую игру и, я надеюсь, сдержит сборную Аргентины.

- Какие ожидания от игры против Аргентины?

- Я считаю, что шансы предельно равны. У Аргентины хорошее преимущество в линии нападения, спорить с этим глупо. Зато Нидерланды уверенно играли в защите и хорошо видят, когда можно убежать в контратаку. Важно еще, что Луи ван Галь более опытный и мастеровитый тренер, чем Скалони. Это тоже может сказаться.

Матч Нидерланды – Аргентина стартует в 22:00. Не пропустите текстовую трансляцию.