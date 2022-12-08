Бушманов предрёк Бразилии победу над хорватами

Бывший «спартаковец» Евгений Бушманов поделился прогнозами на завтрашние матчи в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

«В первой паре фаворит явный – это сборная Бразилии. С корейцами они играли один тайм – во втором уже просто экономили силы. У Хорватии был напряжённый матч с японцами, длившийся 120 минут», - цитирует Бушманова Rusfootball.info.

Соперничество сборных Аргентины и Нидерландов Бушманов назвал более равным. У аргентинцев, по его мнению, есть сильный лидер – Лионель Месси, а козырь «оранжевых» – их главный тренер Луи ван Галь.

Оба матча пройдут 9 декабря. В 18:00 на поле выйдут команды Бразилии и Хорватии, а в 22:00 – Нидерландов и Аргентины.