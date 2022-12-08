Черчесов сравнил игру Роналду и Месси на чемпионате мира

Известный российский футбольный тренер Станислав Черчесов высказался насчет игры португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси на чемпионате мира – 2022.

«Мне показалось, что Криштиану больше сосредоточен на индивидуальных достижениях, чем на командных. В отличие от Месси. Но это могло только показаться по телепросмотру», - передает слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Сборные Португалии и Аргентины вышли в четвертьфинал чемпионата мира – 2022. За путевку в полуфинал пиренейцы поборются с командой Марокко, а южноамериканцам будут противостоять Нидерланды.