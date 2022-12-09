Месси – второй после Марадоны по заработанным фолам на себе в рамках ЧМ

Нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси регулярно останавливают ценой фола.

По ходу сегодняшнего поединка четвертьфинала чемпионата мира против сборной Нидерландов 35-летний футболист превзошёл Жаирзиньо по заработанным на себе фолам, выйдя на единоличное второе место по данному показателю (65) на всех мундиалях с 1966 года, информирует Opta. Однако ясно, что Месси вряд ли доберётся до результата своего легендарного соотечественника Диего Марадоны, на котором сфолили невероятные 152 раза. Примечательно также, что четвёртую строчку в рейтинге занимает Неймар (60), а пятый – Криштиану Роналду (58).

В случае победы над Нидерландами сборная Аргентины с Лионелем Месси поборется за выход в финал с Хорватией.