Ван Дейк не будет следить за ЧМ-2022 после вылета

Капитан сборной Нидерландов Виргил ван Дейк рассказал, что не планирует наблюдать за катарским чемпионатом мира после вылета.

«Мне всё равно. Я больше не намерен смотреть чемпионат мира», — цитирует защитника «Ливерпуля» издание The Telegraph.

Напомним, что «оранжевые» прекратили борьбу за первым в истории титулом после драматичного матча против сборной Аргентины. Нидерланды забили два мяча в концовке встречи, переведя игру в дополнительное время, однако оказались менее удачливыми в серии пенальти. Сам ван Дейк пошёл бить первым, но его удар был отражён Эмилиано Мартинесом.