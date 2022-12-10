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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ван Дейк не будет следить за ЧМ-2022 после вылета

10 Декабря 2022 • 17:36 Комментировать (1)
Нидерланды
2:2
Аргентина
окончен после пенальти

Капитан сборной Нидерландов Виргил ван Дейк рассказал, что не планирует наблюдать за катарским чемпионатом мира после вылета.

«Мне всё равно. Я больше не намерен смотреть чемпионат мира», — цитирует защитника «Ливерпуля» издание The Telegraph.

Напомним, что «оранжевые» прекратили борьбу за первым в истории титулом после драматичного матча против сборной Аргентины. Нидерланды забили два мяча в концовке встречи, переведя игру в дополнительное время, однако оказались менее удачливыми в серии пенальти. Сам ван Дейк пошёл бить первым, но его удар был отражён Эмилиано Мартинесом.

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Евро-Футбол.Ру,
Чм-2022 Виргил Ван Дейк
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Комментарии (1)
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Leonardis
10 Декабря 2022 в 17:41
Ван Дейку пора отдыхать...
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