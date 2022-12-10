Сборная Нидерландов выиграла только 2 серии пенальти из 10

Сборная Нидерландов ухудшила и без того неутешительную статистику послематчевых пенальти.

Коллектив Луи ван Галя уступил Аргентине в серии одиннадцатиметровых (3:4) из-за неточных ударов Виргила ван Дейка и Стивена Бергейса. Как отмечает Opta, сборная Нидерландов выиграла лишь две серии пенальти из десяти, причём восемь из них были сыграны в рамках чемпионатов мира и Европы.

Основное время сегодняшнего матча завершилось со счётом 2:2. Аргентинцы вели до 83-й минуты, а затем вышедший на замену Ваут Вегхорст оформил дубль, переведя игру в дополнительное время.

В 1/8 финала нидерландцы обыграли США (3:1), а ранее финишировали первыми в группе с Сенегалом, Эквадором и Катаром.