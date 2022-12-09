Месси вышел в лидеры сборной Аргентины по количеству голов на чемпионате мира

Сборная Аргентины сражается со сборной Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира, в первом тайме Лионель Месси сделал голевую передачу, а во втором реализовал одиннадцатиметровый удар. И это был его десятый гол на чемпионатах мира, по этому показателю Месси сравнялся с Габриэлем Батистутой, у которого также десять мячей на чемпионатах мира.

Правда, если Месси проводит свой 24-й матч на чемпионатах мира, то Батистута забил 10 голов в двенадцати матчах, в том числе три в легендарной, воспетой группой «Чайф» игре против сборной Ямайки.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Нидерландов в рамках четвертьфинала финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.