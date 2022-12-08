Агент Мартинеса рассказал, что футболиста мучают боли в лодыжке

Агент форварда сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса Алехандро Камачо рассказал, что его клиента мучают боли в лодыжке. Из-за них нападающий не может в полную силу играть на мундиале - ему помогают медики, которые делают футболисту обезболивающие уколы, пишет Goal.

«Мартинес очень силён морально, но его незасчитанные голы в матче с Саудовской Аравией тоже стали для него тяжелыми моментами», - добавил Камачо.

На чемпионате мира в Катаре у Мартинеса нет результативных действий. Быть может, у него ещё получится забить, ведь 9 декабря «альбиселесте» встретятся в четвертьфинальном матче со сборной Нидерландов.