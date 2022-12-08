«Тоттенхэм» хочет купить Дюмфриса зимой и оставить его в аренде в «Интере» до конца сезона

Защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис уже в зимнее трансферное окно может стать футболистом клуба из Английской премьер-лиги. По информации от Il Corriere dello Sport, лондонский «Тоттенхэм» хочет приобрести футболиста в январе, а затем оставить его в аренде в «Интере» до конца сезона.

Если верить источнику, такой вариант сделки должен устроить «нерадзурри», так как руководство клуба не хочет продавать основного правого защитника посреди сезона, а затем искать ему замену.

Напомним, ранее сообщалось о том, что к Дюмфрису проявляют интерес и другие топ-клубы АПЛ. Речь шла о «Манчестер Юнайтед» и «Челси».