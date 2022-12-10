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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дзюба: «Вратарь у Нидерландов - буфетчик на пенальти»

10 Декабря 2022 • 07:50 Комментировать
Нидерланды
2:2
Аргентина
окончен после пенальти

Российский центрфорвард Артём Дзюба, который в данный момент находится в статусе свободного агента, раскритиковал игру голкипера сборной Нидерландов Андриса Нопперта в серии послематчевых пенальти против Аргентины.

«Вратарь у Нидерландов - буфетчик, конечно, на пенальти. Хоть так. Жаль голландцев, жаль», - заявил нападающий в своих социальных сетях.

Сборная Нидерландов уступила Аргентине в серии пенальти со счетом 3:4 и вылетела с чемпионата мира в Катаре. Южноамериканцы стали участниками полуфинала, где сыграют против команды Хорватии. Этот поединок состоится во вторник, 13 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Артём Дзюба сборная Нидерландов Андрис Нопперт
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