Червиченко: «Надеюсь, что Нидерланды вылетят, а аргентинцы пойдут дальше»

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящей четвертьфинальной встрече ЧМ-2022 между Аргентиной и Нидерландами.

«Надеюсь, что Нидерланды вылетят, а аргентинцы пойдут дальше. Из звёздных игроков я больше всего симпатизирую Месси, поэтому всеми фибрами души буду болеть за аргентинцев», — заявил бывший руководитель «красно-белых» в интервью «Чемпионату».

По его мнению, Нидерланды не смогли показать яркого футбола, дойдя до столь дальней стадии турнира. Червиченко также считает, что Аргентина является более предпочтительной командой при должной подготовке к игре.

Напомним, что четвертьфинальный поединок катарского чемпионата мира пройдёт завтра, 9 декабря. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.