Мелёшин: «На ЧМ-2022 мне понравился Гакпо»

Нападающий столичного «Спартака» Павел Мелёшин рассказал, какой футболист впечатлил своей игрой на катарском чемпионате мира.

«На ЧМ мне нравится, как играет голландец Гакпо. За ним интересно понаблюдать — он тоже высокий, есть что-то схожее», — заявил форвард «красно-белых» в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что нидерландский нападающий на мундиале стал лучшим бомбардиром своей команды, забив три мяча в пяти встречах. Что же касается Мелёшина, то в нынешнем сезоне он провёл в футболке «Спартака» шесть встреч в рамках Российской премьер-лиги, став автором одного мяча.