Дасаев признался, что завтра будет болеть за сборную Аргентины

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев поделился прогнозами на завтрашние матчи четвертьфинала чемпионата мира в Катаре.

Напомним, что завтра серию четвертьфиналов в 18:00 откроет поединок сборных Бразилии и Хорватии. А в 22:00 встретятся сборные Нидерландов и Аргентины.

Дасаев заявил, что с первого взгляда трудно выбрать явного фаворита встречи бразильцев и хорватов. Но сам поставил бы на «пентакампеоне». Во второй встрече выбрать фаворита тоже тяжело, но сам бывший вратарь будет всем сердцем переживать за сборную Аргентины, пишет «Чемпионат».

Отметим, что первую полуфинальную пару на катарском мундиале образуют победители этих двух пар.