Чернышов: «Аргентина – Нидерланды — великолепный матч»

Главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов прокомментировал результат матча между Аргентиной и Нидерландами. Встреча 1/4 финала чемпионата мира завершилась победой аргентинцев в серии послематчевых пенальти (2:2, 4:3 по пен.).

«Аргентина – Нидерланды - великолепный матч, аргентинцы могли спокойно доводить игру до победы, но в концовке «оранжевые» сравняли. Аргентина оказалась более везучая в серии пенальти, считаю, что это все же лотерея», — приводит слова Чернышова «РБ Спорт».

В полуфинале чемпионата мира подопечные Лионеля Скалони встретятся с Хорватией, матч состоится завтра, 13 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.