Ван Галь объявил об уходе из сборной Нидерландов

Главный тренер национальной команды Нидерландов Луи ван Галь высказался о своем будущем в сборной.

«Я не собираюсь продолжать работу со сборной. Горжусь тем, чего смог добиться с этой командой. Я привлек в ряды сборной Нидерландов много молодежи. Мы смогли формировать хороший коллектив. Я доволен нашей работой», - передает слова специалиста издание Lequipe.

Нидерланды завершили выступление на чемпионате мира в Катаре, проиграв Аргентине в серии послематчевых пенальти.

В полуфинале южноамериканцы сыграют против сборной Хорватии, выбившей с мундиаля Бразилию.