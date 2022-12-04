Григорян считает, что на чемпионате мира Месси находится под самым серьёзным давлением в карьере

Бывший главный тренер «Химок» Александр Григорян высказался о давлении на нападающего сборной аргентины Лионеля Месси.

«Находится ли Месси под самым своим серьезным давлением в карьере? Думаю, это совершенно очевидно. Надо понимать, насколько ему сложно и насколько он сам переживает», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

35-летний нападающий провел четыре матча на мундиале, забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

Сборная Аргентины заняла первое место в своей группе чемпионата мира, опередив Польшу, Мексику и Саудовскую Аравию. В 1/8 финала аргентинцы оказались сильнее Австралии (2:1) и вышли в четвертьфинале соревнования, где сыграют с Нидерландами (9 декабря).