Белоголовцев уверен в победе Нидерландов над Аргентиной

Известный актёр Сергей Белоголовцев поделился ожиданиями от предстоящего матча между Нидерландами и Аргентиной.

«Считаю, что Нидерланды обыграют Аргентину. «Альбиселесте» не впечатляют, игра надуманная и вымученная, все строится вокруг Месси… Уверен, что Нидерланды их прибьют в матче 1/4 финала», — цитирует слова Белоголовцева «РБ Спорт».

Встреча между сборными Нидерландов и Аргентины состоится 9 декабря, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.

Напомним, в 1/8 финала нидерландская команда одолела США (3:1), а подопечные Лионеля Скалони оказались сильнее Австралии (2:1).