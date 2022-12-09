​Между футболистами Нидерландов и Аргентины произошла потасовка

Концовка матча между сборными Нидерландов и Аргентины на чемпионате мира получается горячей. «Оранжевые» сократили разрыв в счёте и теперь стараются перевести игру в экстра-тайм. Незадолго до конца основного времени Леандро Паредес жёстко срубил в подкате Натана Аке. После этого игрок аргентинской сборной выбил мяч в сторону скамейки запасных соперника. Тотчас же запасные нидерландской команды вскочили со своих мест, и началась потасовка. К счастью, до серьёзных кулачных боёв дело не дошло.

По итогам эпизода Леандро Паредес получил жёлтую карточку. Следить за развитием событий на поле можно в текстовой трансляции.