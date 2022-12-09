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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Лепёхин: Хочу, чтобы Месси стал чемпионом мира

09 Декабря 2022 • 18:15 Комментировать
Нидерланды
...
Аргентина
Через 2 ч. 45 мин.

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Я болею за Месси с самого начала этого турнира. Симпатизирую Аргентине исключительно из-за него. Хотелось бы, чтобы этот футболист стал чемпионом мира», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что Месси является самым выдающимся футболистом своего времени, но пока не смог выиграть самый главный трофей в своей карьере.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата мира сборная Аргентины одолела Австралию (2:1). В четвертьфинале мундиаля подопечные Лионеля Скалони сыграют с Нидерландами (9 декабря в 22:00 по мск).

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Константин Лепёхин
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НИДЕРЛАНДЫ АРГЕНТИНА
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