Лепёхин: Хочу, чтобы Месси стал чемпионом мира

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Я болею за Месси с самого начала этого турнира. Симпатизирую Аргентине исключительно из-за него. Хотелось бы, чтобы этот футболист стал чемпионом мира», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что Месси является самым выдающимся футболистом своего времени, но пока не смог выиграть самый главный трофей в своей карьере.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата мира сборная Аргентины одолела Австралию (2:1). В четвертьфинале мундиаля подопечные Лионеля Скалони сыграют с Нидерландами (9 декабря в 22:00 по мск).