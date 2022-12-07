Ди Мария сможет сыграть в старте против Нидерландов

Вингер сборной Аргентины Анхель ди Мария может рассчитывать на попадание в стартовый состав в матче четвертьфинала чемпионата мира против Нидерландов.

Футболист «Ювентуса» пропустил предыдущий матч против Австралии из-за проблем с мышцами. Недавно ди Мария возобновил командные тренировки, и теперь стало известно, что Лионель Скалони сможет задействовать его с первых минут в предстоящем поединке, о чём сообщает Джанлука ди Марцио. Впрочем, вероятно, рулевой сборной Аргентины предпочтёт не рисковать здоровьем опытного футболиста.

Анхель ди Мария провёл три матча на текущем чемпионате мира, отметившись одной результативной передачей.