Нигматуллин: «Расстроился из-за поражения сборной США»

Бывший вратарь «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение сборной США от Нидерландов (1:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Нигматуллин признался, что неудача американской команды его расстроила. Однако, по мнению эксперта, «оранжевые» выиграли по делу.

«Расстроился из‑за поражения американской сборной. Хотя в целом всё заслуженно: нидерландцы просто выше классом», — цитирует Нигматуллина «Матч ТВ».

Напомним, в четвертьфинале турнира Нидерланды 9 декабря встретятся с командой Аргентины. Начало этой встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.