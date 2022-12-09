Стрепетов - о матче Нидерланды - Аргентина: «Будет борьба ван Галя и Месси»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от встречи национальных команд Аргентины и Нидерландов в ¼ финала чемпионата мира – 2022.

«Будет борьба Луи ван Галя и Месси. Лео - играющий тренер на поле, он лидер. Ван Галь создал команду-машину, ему нужно сделать так, чтобы лишить мяча Месси. Тогда шансы будут 50 на 50», - приводит слова Стрепетова издание «РБ Спорт».

Матч между нидерландцами и аргентинцами состоится сегодня, 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель этого поединка станет полуфиналистом турнира.