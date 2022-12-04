Нидерланды победили чемпионов Африки, Азии и Северной Америки - теперь на очереди чемпионы Южной Америки

В Катаре начались матчи плей-офф чемпионатов мира, сперва Нидерланды обыграли США, а сейчас сборная Аргентины сразилась с Австралией и выиграла со счетом 2:1. Теперь Месси и компанию уже поджидает классический соперник - сборная Нидерландов.

Любопытно, что в ходе нынешнего Мундиаля «оранье» обыграли сперва чемпионов Африки, сборную Сенегала, затем чемпионов Азии - сборную Катара, и, наконец, чемпионов Северной Америки - сборную Соединенных Штатов Америки.

И теперь команде ван Галя предстоит сразиться с чемпионами Южной Америки - Аргентиной. Этот матч состоится 9 декабря.