Вратарь сборной Нидерландов Нопперт: «Горжусь командой и тренером»

Вратарь сборной Нидерландов Андрис Нопперт высказался о поражении от Аргентины (2:2, 3:4 — пен) в матче 1/4 финала чемпионата мира.

Голкипер признался, что несмотря на обидное поражение, он горд своей командой, так как по ходу встречи ей удалось отыграться со счёта 0:2.

«Я чувствую себя отвратительно. Мы хотели пройти дальше, были максимально близки к нашей цели. С другой стороны, я горжусь командой и тренером», — цитирует Нопперта «Матч ТВ».

Напомним, что в полуфинале мундиаля Аргентина встретится с командой Хорватии, которая ранее обыграла Бразилию (1:1, 4:2 — пен). Эта игра состоится 13 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.