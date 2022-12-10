Эмилиано Мартинес: «Возможно, судья хотел, чтобы Нидерланды отыгрались»

Голкипер Эмилиано Мартинес имеет вопросы к арбитру матча Аргентина – Нидерланды.

Рефери добавил к основному времени десять минут, чем и воспользовались нидерландские футболисты, сумевшие спастись от поражения (2:2) благодаря голу на последней компенсированной минуте. В серии пенальти верх взяла Аргентина – 4:3.

«Я не герой – я сделал свою работу после отличного матча в исполнении моих товарищей по команде, – скромничает Эмилиано Мартинес в послематчевом интервью. – На мой взгляд, у судьи не было повода добавлять десять минут к основному времени – возможно, он просто хотел, чтобы Нидерланды спаслись», – заявил вратарь.