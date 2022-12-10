Форвард Нидерландов Вегхорст установил рекорд плей-офф ЧМ, забив на 11-й компенсированной минуте

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст перевёл игру против Аргентины в дополнительное время.

Нидерландцы уступали сборной Аргентины со счётом 0:2 вплоть до 83-й минуты четвертьфинального матча, после чего форвард отыграл один мяч, а на 11-й добавленной к основному времени минуте сравнял счёт, забив самый поздний гол (без учёта экстра-таймов) в плей-офф чемпионатов мира за всю историю, отмечает Opta. Примечательно, что Вегхорст вышел на замену незадолго до своих подвигов – лишь на 78-й минуте. Он стал первым в истории футболистом сборной Нидерландов, оформившим дубль на чемпионате мира после выхода со скамейки.