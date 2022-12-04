​Агуэро: «Кубок Америки вдохнул жизнь в Месси»

Экс-форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро сказал несколько слов насчёт своего друга Лионеля Месси. Накануне «альбиселесте» пробились в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв Австралию (2:1).

«Лео собирается сделать всё возможное для достижения цели на чемпионате мира. Лео счастлив и доволен. Кубок Америки вдохнул в него жизнь. После того триумфа он стал таким же счастливым в сборной, какими мы в своё время были в молодёжке. Долгое время Месси сталкивался с критикой из-за поражений в финалах. Победа на Кубке Америки освободила его», - высказался Агуэро для ESPN.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная Аргентины сыграет против Нидерландов. Матч пройдёт 9 декабря.