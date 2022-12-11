Новосельцев считает, что Паредес слишком агрессивно действовал в матче с Нидерландами

Экс-игрок «Зенита» Иван Новосельцев высказался о поступке полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса в матче с Нидерландами (2:2, 4:3 по пенальти). Напомним, аргентинец в конце второго тайма мощно ударил по мячу в сторону скамейки нидерландских футболистов, после чего произошла потасовка между командами.

«Поступок Паредеса в матче с Нидерландами неправильный. Когда я в «Зените» играл с ним, были ситуации, что он агрессивно действовал против игроков соперника», — заявил Новосельцев на YouTube-канале «Площадка».

По мнению футболиста, в четвертьфинальном матче чемпионата мира с Нидерландами Паредес во многих эпизодах проявлял свою агрессию.

В полуфинале мундиаля Аргентина встретится с Хорватией (13 декабря в 22:00 по мск).