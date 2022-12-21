Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Вегхорст: «Думаю, Месси был удивлён моей борьбой»

21 Декабря 2022 • 23:50 Комментировать (1)
Нидерланды
2:2
Аргентина
окончен после пенальти

Ваут Вегхорст, форвард нидерландской сборной и «Бешикташа», рассказал о своём настрое на футбольном поле, упомянув Лионеля Месси.

«Для меня на поле все одинаковы. Неважно, играю ли я против Месси или против игрока третьего дивизиона Турции. Я буду сражаться изо всех сил. Думаю, Месси был удивлён моей борьбой. По крайней мере, теперь он знает моё имя», — приводит слова нападающего A Spor.

Напомним, что во время четвертьфинального матча ЧМ-2022 Вегхорст оформил дубль в ворота Аргентины, также запомнившись вербальной стычкой с Месси на поле и за его пределами. Сама встреча закончилась проходом южноамериканцев в следующий раунд по итогам серии пенальти.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Ваут Вегхорст
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
22 Декабря 2022 в 00:40
Не знаю как имя, а фамилию точно хрен выговорит.. Хе..
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Декабря
00:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Титов: «Фактор ди Марии никак не повлиял» 1
00:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Титов: «Месси — величайший в истории»
00:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Титов – о Месси: «В свои 35 лет человек выдал, наверное, лучший турнир»
00:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​«Я девушка лучшего футболиста в мире»: Джорджина вспомнила, как полюбила Роналду
00:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Титов: «Аргентина в финале — это для меня, конечно, была не сенсация»
21 Декабря
23:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Титов назвал сборную Марокко главным открытием ЧМ-2022
23:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Вегхорст: «Думаю, Месси был удивлён моей борьбой» 1
23:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Иньеста высказался о величии Месси после победы на ЧМ-2022
23:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Игрок сборной Аргентины «сгорел» на солнце
23:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шунин рассказал о вратарских новшествах после ЧМ-2022
22:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дежага не может покинуть Иран
22:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Трезеге: «Рабио – игрок мирового класса»
22:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Булыкин: «Мы смотрим на футбольную сказку этого поколения»
22:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​На Моуринью давит португальская федерация слухи
22:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Близкий к Роналду журналист нашёл новый повод упрекнуть Месси 2
Все новости
Рекомендуем