Вегхорст: «Думаю, Месси был удивлён моей борьбой»

Ваут Вегхорст, форвард нидерландской сборной и «Бешикташа», рассказал о своём настрое на футбольном поле, упомянув Лионеля Месси.

«Для меня на поле все одинаковы. Неважно, играю ли я против Месси или против игрока третьего дивизиона Турции. Я буду сражаться изо всех сил. Думаю, Месси был удивлён моей борьбой. По крайней мере, теперь он знает моё имя», — приводит слова нападающего A Spor.

Напомним, что во время четвертьфинального матча ЧМ-2022 Вегхорст оформил дубль в ворота Аргентины, также запомнившись вербальной стычкой с Месси на поле и за его пределами. Сама встреча закончилась проходом южноамериканцев в следующий раунд по итогам серии пенальти.