Цорн: «Хочется, чтобы Месси выиграл чемпионат мира»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поделился мнением об игре сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, южноамериканская команда смогла выйти в четвертьфинал турнира, где 9 декабря встретится с Нидерландами. Начало этой игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

Цорн считает, что Аргентина способна побороться за победу на мундиале со сборной Бразилии. Особенно функционер отметил игру лидера этой команды Лионеля Месси, успевшего забить три мяча в четырёх матчах на турнире.

«Месси — великий футболист, хочется, чтобы он тоже выиграл Кубок мира. Однако замучу, что Бразилия — более сбалансированная команда», — приводит слова Цорна «Матч ТВ».