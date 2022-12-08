Писарев назвал игроков сборной Аргентины «жёсткими ребятами»

Известный российский тренер Николай Писарев прокомментировал предстоящий четвертьфинальный поединок чемпионата мира – 2022 в Катаре между национальными сборными Нидерландов и Аргентины.

Специалист сказал, что нидерландская команда ранее заявляла о своих больших намерениях на этот турнир. И действительно, эксперт подчёркивает класс и уровень нынешней сборной.

«Но аргентинцы тоже ребята жёсткие. Мне сборная Аргентины сейчас напоминает 1986 год, когда Марадона вытащил их», - приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Точно также, по мнению тренера, каждый аргентинец теперь надеется на то, что команду вытащит Лионель Месси.