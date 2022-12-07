Семшов назвал двух главных фаворитов чемпионата мира

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов назвал главных фаворитов чемпионата мира в Катаре.

Напомним, вчера, 6 декабря, после завершения последнего матча 1/8 финала мундиаля Португалия — Швейцария (6:1) определились все четвертьфиналисты турнира. Во втором раунде плей-офф выступят сборные Нидерландов, Аргентины, Англии, Франции, Португалии, Марокко, Бразилии и Хорватии.

По мнению Семшова, чемпионат мира выиграет та команда, внутри которой царит благоприятная рабочая атмосфера. В этом плане эксперт выделил Аргентину и Бразилию.

«Бразилия, прежде всего. Все эти танцы, финты, атаки … Видно, какое удовольствие они получают от футбола.

Аргентина сплочена и сосредоточена. Они сплотились вокруг Лионеля Месси», — приводит слова Семшова «Комсомольская правда».

На стадии 1/4 финала чемпионата мира Аргентина встретится с Нидерландами, а Бразилия померится силами с командой Хорватии. Обе эти игры запланированы на 9 декабря.