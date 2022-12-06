Канчельскис считает, что Ловрен способен заиграть в «Реале» или «Барселоне»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем защитника «Зенита» Деяна Ловрена, который в данный момент представляет национальную команду Хорватии на чемпионате мира в Катаре.

Канчельскис считает, что успешная игра на мундиале позволит Ловрену уехать в Европу.

«Думаю, многие команды положили глаз на Деяна. Предложения будут. Может ли он заиграть в «Барселоне» или «Реале»? Почему бы нет», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Ловрен перешёл в «Зенит» летом 2020 года из «Ливерпуля». В составе мерсисайдцев хорватский защитник успел выиграть чемпионат Англии, Лигу чемпионов, а также Суперкубок УЕФА.