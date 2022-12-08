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Куклачёв - о поступке пресс-атташе бразильцев: «Кошка особого стресса не испытала»

08 Декабря 2022 • 22:33 Комментировать
Хорватия
...
Бразилия
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Через 18 ч. 4 мин.

Сын Юрия Куклачёва и заслуженный артист России Дмитрий Куклачёв объяснил поступок пресс-атташе сборной Бразилии Винисиуса Родригеса и немного успокоил всех любителей кошачьих на планете Земля. Напомним, вчера пресс-атташе «пентакампеоне» грубо обошёлся с пушистым гостем пресс-конференци и вышвырнул кошку со стола прямо перед журналистами. Рядом сидел игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

Как пояснил Куклачёв, поступок действительно выглядит жестоко. С другой стороны, кошка вряд ли сильно пострадала от действий Родригеса.

«Кошка особого стресса не испытала, она не выглядела испуганной. Ей было некомфортно и с точки зрения человеческого отношения к животным поступок был жесток. Но как специалист я уверен, что кошка не пострадала», - цитирует Куклачёва ТАСС.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Дмитрий Куклачёв Винисиус Родригес
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