Куклачёв - о поступке пресс-атташе бразильцев: «Кошка особого стресса не испытала»

Сын Юрия Куклачёва и заслуженный артист России Дмитрий Куклачёв объяснил поступок пресс-атташе сборной Бразилии Винисиуса Родригеса и немного успокоил всех любителей кошачьих на планете Земля. Напомним, вчера пресс-атташе «пентакампеоне» грубо обошёлся с пушистым гостем пресс-конференци и вышвырнул кошку со стола прямо перед журналистами. Рядом сидел игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

Как пояснил Куклачёв, поступок действительно выглядит жестоко. С другой стороны, кошка вряд ли сильно пострадала от действий Родригеса.

«Кошка особого стресса не испытала, она не выглядела испуганной. Ей было некомфортно и с точки зрения человеческого отношения к животным поступок был жесток. Но как специалист я уверен, что кошка не пострадала», - цитирует Куклачёва ТАСС.